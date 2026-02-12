Confirmado el adelanto de LU24: el Municipio informó ajustes en el Gabinete Municipal

12 febrero, 2026 0

Desde la Municipalidad de Tres Arroyos, se informa modificaciones en el gabinete municipal, en el marco del trabajo permanente de fortalecimiento y organización de las distintas áreas de gestión.

En ese sentido, Luis Juárez asumirá como Director de Paseos Públicos. Actualmente se desempeña en el Área de Planeamiento Urbano, donde viene trabajando en proyectos vinculados al crecimiento y la planificación de la ciudad, experiencia que aportará a esta nueva función.

En el área de Obras Sanitarias continúa al frente Ignacio Quintas, quien junto a los equipos municipales lleva adelante las tareas vinculadas al servicio y mantenimiento en distintos sectores de la ciudad.

Asimismo, se avanzó en una reorganización interna en el Centro de Disposición Final de Residuos, donde Carlos Masciarelli estará a cargo de la coordinación de la Planta de Residuos.

