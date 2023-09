Confirmado: El hombre de 78 años falleció por un escape de gas

31 agosto, 2023

Un escape de gas en un artefacto de calefacción defectuoso fue la causa por la cual Rubén Oscar Pérez, de 78 años, perdió la vida. Al hombre se le practicó la correspondiente autopsia para determinar los motivos de su deceso, y los resultados arrojaron que fue intoxicación por inhalación de monóxido de carbono.

Su esposa Delia Galleo de 80 años, en tanto, se encuentra internada en un nosocomio privado local, fuera de peligro, pero con reservas en su estado general de salud.

El hecho

Esta mañana, un familiar directo halló sin vida al hombre, en su cuarto, y a la esposa con notables signos de intoxicación por lo que solicitó a emergencias la inmediata presencia para afrontar la situación. El luctuoso hecho ocurrió en una vivienda de calle Solís de nuestro medio.

De inmediato se hizo presente personal de la Comisaría 1°, de Policía Científica, la Médica de Policía y sanitario del Centro Municipal de Salud, quienes se ocuparon de trasladar a la mujer al Hospital Pirovano para su urgente atención, además de realizar las diligencias legales correspondientes al caso.

Por otra parte, personal especializado de la empresa proveedora de gas, Camuzzi, realizó las pericias correspondientes para determinar el estado de todos los artefactos instalados, determinando que efectivamente uno de ellos no se encontraba apto para el uso y presentaba una pérdida.

El monóxido de carbono: “El asesino invisible”

según información del Ministerio de Salud de la Nación, el monóxido de carbono es un gas muy tóxico para las personas y los animales. Ingresa al organismo a través de los pulmones y desde allí pasa a la sangre, ocupando el lugar del oxígeno. Reduce la capacidad para transportar oxígeno de la sangre y hace que las células no puedan utilizar el oxígeno que les llega. La falta de oxígeno afecta principalmente al cerebro y al corazón. Se lo considera una suerte de “asesino invisible” por los siguientes motivos: No tiene olor. No tiene color. No tiene sabor. No irrita los ojos ni la nariz

Recomendaciones para evitar la intoxicación con monóxido de carbono

1 – Los artefactos tipo estufas que no sean de tiro balanceado no deben instalarse en los dormitorios, ni en baños, los de tiro balanceado son los más seguros.

2 – Los calefones o termotanques no se deben instalar dentro de los baños ni en espacios cerrados o mal ventilados.

3 – No se deben encender motores en garajes cerrados.

4 – Tampoco se deben utilizar aparatos para una función que no sea la diseñada como, por ejemplo, encender hornos u hornallas para calentar el ambiente.

5 – Siempre se debe controlar que la llama de los artefactos sea de color azul: esto indica que la combustión es completa. La llama de color anaranjado o rojo indica la presencia de monóxido de carbono)

6 – En caso de encender brasas, no se debe tirar al fuego ningún elemento que desprenda gases ni vapor que contaminen el aire.

7 – Nunca se debe dormir con las brasas prendidas.

Es fundamental tener en cuenta que todas las intoxicaciones por monóxido de carbono son evitables. Estas intoxicaciones se cobran aproximadamente 200 muertes por año. En los ambientes donde haya combustión permanente siempre debe haber ventilación permanente, aunque haga frío.

Dispositivos que alertan una pérdida de gas

Es importante que se instalen dispositivos que lo detectan y funcionan como alarmas ya que anuncian con un sonido la presencia de monóxido de carbono en el ambiente.

Los dispositivos están diseñados para detectar, mediante un sensor electroquímico, y alertar mediante una alerta sonora, la presencia de bajos niveles de monóxido de carbono en los ambientes. Posee tres LEDS que indican el estado de funcionamiento. Además, cuenta con un Display LCD, que muestra el nivel de pilas, la concentración de gas, y la temperatura ambiente.

El dispositivo trabaja de manera simple: cuando hay un aumento peligroso de monóxido de carbono en el aire, se dispara una alarma (similar a las de los detectores de humo) con lo que se puede detectar si el aire está contaminado y así evitar el riesgo de envenenamiento

