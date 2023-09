Confirmado: Hay fútbol el fin de semana

19 septiembre, 2023

Se confirmó desde la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol que la 8ª fecha del Clausura de Primera División y la 1ª de la Liguilla de ascenso se jugará normalmente el fin de semana, con tres adelantos el sábado.

La Policía prestará servicio. Era algo que estaba en duda por los festejos de la Primavera.

Primera División

Sábado 23

16 horas (14 Tercera): El Nacional vs Ciclista.

Domingo 24

16 horas (14 tercera): Colegiales vs Garmense, Olimpo vs Once, Quilmes vs Huracán, Echegoyen vs Boca y Agrario vs Villa.

Segunda División

Sábado 23

16 horas: ACDC vs Copetonas y Unión vs Juan E. Barra.

Domingo 24

16 horas: San Martín vs Alumni.

