Confirmado: los jubilados recibirán un bono de 55 mil pesos en enero

29 diciembre, 2023

El Gobierno nacional confirmó que las y los jubilados recibirán un bono de 55 mil pesos en el mes de enero y otro en febrero, aunque el del segundo mes del año no tiene un monto definido.

Así lo confirmó el vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, en el marco de las habituales conferencias de prensa que brinda desde la Casa Rosada.

“Las jubilaciones no serán inferiores a la línea de los 160 mil pesos y se va a cumplir con lo que se comunicó: hasta que no esté vigente una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, los jubilados serán compensados de manera mensual”, señaló.

El funcionario había adelantado en las conferencias anteriores que habría un monto especial destinado a los adultos mayores, al tiempo que sostuvo que “haber echado por tierra la ley de movilidad jubilatoria no es contra de los jubilados, sino para evitar que la inflación termine de despedezarles el ingreso”.

