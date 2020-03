Confirman el primer caso de coronavirus en la Argentina

Las autoridades sanitarias confirmaron este martes el primer caso de coronavirus en la Argentina. Según precisó el ministro de Salud, Ginés González García, se trata de un paciente de 43 años que contrajo el virus en otro país.

“Tenemos el primer caso de coronavirus confirmado en el país. Es un paciente importado, que viene de Italia, estamos trabajando, como desde el primer día, cumpliendo con todos los protocolos”, puntualizó el ministro en una conferencia de prensa.



Se trata de un paciente internado en una clínica porteña que regresó recientemente de un viaje por Italia y España. Regresó a Buenos Aires el pasado domingo, en un vuelo de Alitalia.

Apenas llegó al país le tomaron la temperatura en el Aeropuerto de Ezeiza, pero no registraba fiebre.

“Se implementó el protocolo no habiendo tenido contacto con otros pacientes en sala de espera. Se tomaron las muestras y se aisló. Este mediodía tuvimos la información de positivo. Seguimos en etapa de contención”, puntualizó el ministro de Salud de la Ciudad, Hernán Quirós.

También se indicó que la persona sería un hombre de 43 años, que llegó a la clínica Suizo Argentina de Recoleta por sus propios medios con síntomas de la enfermedad: fiebre y sintomatología respiratoria.

Inmediatamente, desde el centro de salud aplicaron el protocolo de coronavirus y lo aislaron en una habitación. Y según indicaron fuentes sanitarias de la Ciudad, el paciente se encuentra en “buen estado general”.

“Está en buen estado clínico y está internado para cumplir las recomendaciones de las fases de contención que es por el aislamiento. No tiene relevancia grave su cuadro clínico”, puntualizó la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.

El ciudadano argentino debió ser hospitalizado tras un viaje que incluyó escalas en Italia, donde este lunes el número de fallecidos por el coronavirus ascendió a 79.

En tanto, en ese país europeo había un total de 2.263 personas contagiadas con el virus que se desató en China y que se expandió rápidamente.

Antes de este caso, cada vez que se abrió el protocolo de coronavirus en Argentina, los resultados fueron negativos. De hecho, hasta este lunes no había casos confirmados, tal como indicaron desde el Ministerio de Salud en una conferencia de prensa.

Sanidad de Fronteras ahora está notificando a los dos pasajeros que estaban sentados adelante de esta persona, como así también a los de atrás y a los de los costados, para ser puestos en cuarentena.

La información fue confirmada por fuentes vinculadas al vuelo que llegó el domingo de Italia. Los datos de los pasajeros están en poder de Migraciones, la aerolínea y Sanidad de la Frontera, pero no fueron difundidos.

