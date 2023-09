Confirman el primer caso de gripe aviar en un elefante marino en las costas de Chubut

13 septiembre, 2023

El Senasa confirmó nuevos casos de Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) H5 detectados en mamíferos marinos y, por primera vez, uno de los positivos se detectó en un elefante marino en la zona de Punta Tombo, en Chubut. Allí, este viernes el gobierno de la provincia inaugurará la temporada de pingüinos Magallanes, que llega a concentrar un millón de ejemplares.

“El laboratorio nacional del organismo diagnosticó nuevas muestras positivas a la enfermedad, las cuales fueron tomadas en lobos y elefantes marinos encontrados muertos, donde se pudo detectar influenza aviar en una nueva especie de mamíferos marinos (elefantes marinos)”, indicó el organismo en un comunicado.

La particularidad del caso es que, si bien ya había más de 200 casos de lobos marinos de un pelo afectados por el virus, por primera vez se registra en un ejemplar de “Mirounga leonina”, nombre científico del elefante marino, y que es una especie mucho más robusta.

“La particularidad es que no se dio en ningún ave de las que se tomaron muestras, ni tampoco en una vaca que se halló en las cercanías, se la muestreó y dio negativo”, explicaron desde Senasa.

El gobierno del Chubut inaugurará este viernes la temporada de pingüinos de Magallanes. “Por ahora la temporada se dará por habilitada, porque no hay nada que lo impida: no hay casos de gripe aviar en pingüinos y no se observó la llegada masiva de ejemplares hasta ahora”, explicaron las autoridades. (página12.com)

