Confirman gestiones para la apertura de la Escuela Especial 503 en Orense

26 mayo, 2026 0

Comenzaron las gestiones para la apertura de la Escuela Especial Nº 503 en la localidad de Orense con anexo en Copetonas.

Así lo anunciaron en la mañana de este martes la inspectora regional Gabriela Durá junto al intendente Pablo Garate. Fue en el marco del Acto Oficial por el 25 de Mayo llevado a cabo en instalaciones de la Escuela 501 (se adjuntan fotos y video) .

Cabe señalar que el tema se trató en el marco de la visita del director provincial de Educación Especial, Sebastián Urquiza, la semana pasada a Tres Arroyos.

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