Confirman primer caso de dengue en el distrito: no es autóctono, paciente lo contrajo en el exterior

19 marzo, 2024

Hace instantes, en Tres Arroyos se presentó el primer caso de dengue. Se trata de un tresarroyense mayor de edad, sin factores de riesgo y clínicamente estable, que habría regresado a la ciudad luego de un viaje por Brasil y Córdoba, zonas con alta densidad de casos y presencia de aedes aegypti, la especie de mosquito transmisora de la enfermedad. Así lo confirmó la Municipalidad de Tres Arroyos.

“Cabe destacar que este cuadro no se transmite de persona a persona, aunque el paciente permanece en un tratamiento ambulatorio en su hogar.

Se trabaja en conjunto inmediatamente con la Provincia para realizar el bloqueo epidemiológico y se notificó a Región Sanitaria”, se indicó en un parte de prensa.

Asimismo, se comunicó que “en las trampas monitoreadas por Bromatología y Zoonosis dispuestas en distintos puntos del distrito de Tres Arroyos no se detectan huevos, larvas o mosquitos correspondientes al Aedes Aegypti”.

El Municipio recuerda a la comunidad que “este mosquito transmisor es hogareño, no viaja a más de 150 metros del lugar de incubación y por eso es fundamental accionar en las casas para combatirlo:

Cada pequeña acción en comunidad desde nuestros hogares, suma para prevenir la proliferación.

Descacharrar, es decir, desechar, limpiar y quitar o mover bajo techo objetos que puedan acumular agua.

Dejar boca abajo recipientes.

Mantener limpias y libres de hojas las canaletas durante todo el año.

Tapar los recipientes utilizados para contener agua, como los tanques y barriles.

Renovar cada tres días el agua de los bebederos de animales y floreros.

Mantener el pasto corto en los patios, jardines y espacios verdes.

Es fundamental que entre todos colaboremos para mantener a Tres Arroyos libre de dengue autóctono”.

Volver