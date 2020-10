Confirman que ya se derivaron pacientes de Bahía a otras ciudades

El titular de Región Sanitaria I, Maximiliano Núñez Fariña, describió esta mañana el complejo panorama que atraviesa el sistema de salud de Bahía Blanca, a raíz de la escalada de casos de coronavirus que se viene registrando desde hace varias semanas.



“Cada día que pasa estamos un poquito peor. Nos preocupa el mensaje ambiguo de la situación. Es difícil que la gente entienda la saturación del sistema sanitario y si funciona bien es por el trabajo de los directores de hospitales para hacer rendir las camas”, mencionó Núñez Fariña, en el programa “Una Buena Razón” que se emite por La Brújula 24.

Y reiteró un pedido que, no por repetido, sigue siendo necesario: “El mensaje es que estamos a punto de colapsar, si es que ya no lo hicimos. Disminuir la circulación es la base para no arrepentirnos de lo que venimos haciendo”.

“Hoy estamos derivando pacientes no COVID-19 de Bahía Blanca a hospitales del Conurbano. En algunos casos son personas que tienen familiares en las ciudades en las que van a ser recibidos, pero también hay algunos que se mandaron porque en ese momento no había cama”, enfatizó el funcionario, en otro segmento de la entrevista radial, en consonancia con lo que había adelantado ayer en este medio el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, sobre el sistema solidario que funciona entre distintos distritos. Luego, confirmó un dato aterrador: “Hay ambulancias que han estado dando vuelta una hora para encontrar una cama de hospital. Es importante que el vecino sepa el cansancio que arrastra hace meses el trabajador de salud. Lo que hagamos bien hoy, se verá reflejado dentro de 15 días”.

“Pedimos que el mensaje de la política sea el mismo que el sanitario para que la gente entienda. Si desde algunos sectores se pide que se abra todo, se desvirtúa la situación”, sostuvo Núñez Fariña, quien analizó el sistema de fases que establece la Provincia: “Sirve para ordenar, para coordinar y usarlo como protocolo. Lo más importante es el distanciamiento social y físico para que este virus no nos contagie, al igual que el uso de barbijo”.

