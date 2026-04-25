Confirman realización de “Corré por el Hospi” (audio)

25 abril, 2026 33

Si bien hay pronóstico de clima inestable para este domingo, está confirmada la realización de la sexta edición de “Corré por el Hospi”. Así lo dijo a LU 24 Diego “Chino” Benítez, quien colabora en la organización de la competencia junto a la Dirección de Deportes.

La propuesta solidaria comenzará a las 11. “Tenemos muy buen número de inscriptos, estamos contentos y hasta ahora se va a realizar normalmente”, expresó.

Asimismo, indicó que “la larga y llegada será en el Polideportivo Municipal” al tiempo que invitó a participar y colaborar con el Centro Municipal de Salud.

Reprograman Rural Bike “Las Lomas”

Por otra parte, Benítez, como integrante del club Tres Arroyos 24 de Abril, comunicó que la segunda edición del Rural Bike “Las Lomas”, prevista para el domingo 3 de mayo, será reprogramada por cuestiones organizativas. Próximamente, se informará la nueva fecha.

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