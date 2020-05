Confirman un nuevo caso de coronavirus en Necochea

A más de un mes de que se recupere el último de los tres pacientes que dieron positivo de COVID-19 en la ciudad de Necochea, un nuevo caso fue confirmado en la noche de este miércoles.

La secretaria de Salud de la Comuna, Ruth Kalle confirmó que una persona dio positivo de coronavirus.

En el parte oficial de la Municipalidad de Necochea se informó que se trata de una mujer de 49 años, que permanece en su vivienda, asistida por el equipo de salud local.

La mujer vive con sus dos hijos y tuvo pérdida de olfato, gusto y algunas líneas de fiebre, por lo cual se encontraba aislada. “Al día de hoy, la vecina se encuentra asintomática y controlada por nuestro equipo de profesionales”, aseveró Kalle.

Ante esta situación, al notar que tenía síntomas compatibles con COVID-19, la mujer no concurrió al trabajo y se quedó en su vivienda a la espera del resultado del hisopado. Kalle apuntó que ya se activaron los protocolos de contacto y aislamiento, por lo que la señora continuará siendo asistida en su hogar.



Por otra parte, se indicó que el contagio se puede haber producido por una visita que tuvo la señora de una persona que provino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El pasado 23 de abril, el último paciente contagiado recibió el alta médica. Desde ese momento no se volvieron a registrar contagios en nuestro medio, hasta la jornada de hoy.

En total, se registraron cuatro personas infectadas, dos de las cuales fueron dadas de alta el 10 de abril y una, como se mencionó, el día 23.

Los primeros dos casos que se registraron en nuestra ciudad se conocieron el pasado 26 de marzo y se trataba de un matrimonio que había viajado al sur del país y cruzó la frontera con Chile. Al arribar a Necochea, las personas fueron aisladas y luego se confirmó que padecían Coronavirus. El hombre fue internado durante algunos días, pero su esposa permaneció en cuarentena en su vivienda.

El tercero de los casos se conoció dos días más tarde cuando arrojó resultado positivo para Coronavirus el estudio que le fuera realizado a un vecino que regresó a Quequén luego de un extenso viaje por el exterior del país. El mismo, fue tratado por el servicio de salud local y no abandonó su hogar en ningún momento, hasta que fue dado de alta tras cumplir la cuarentena obligatoria.

