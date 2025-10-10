Confirmaron zonas, fixture y formato del Torneo Invitación “Carlos Mastrangelo”

10 octubre, 2025 0

En la noche del jueves, quedó definido el formato de disputa del Torneo Invitación “Carlos Mastrangelo”, torneo extraordinario que reunirá a equipos de la Primera División, aunque la convocatoria estuvo abierta a todas las categorías.

La competencia dará inicio el sábado 18 de octubre y contará con la participación de ocho clubes, divididos en dos zonas de cuatro.

Zona A: Huracán Ciclista, El Nacional, Villa del Parque y Huracán.

Zona B: Olimpo, Once Corazones, Colegiales y Boca Juniors.

El certamen se desarrollará bajo el formato de Fase de Grupos con partidos de ida y vuelta, lo que implicará seis encuentros para cada equipo. Los dos mejores de cada grupo accederán a las semifinales, y posteriormente los ganadores disputarán la final, en cancha neutral.

Primera fecha confirmada (restan saber los horarios):

Huracán Ciclista vs. El Nacional

Huracán vs. Villa del Parque

Olimpo vs. Colegiales

Boca Juniors vs. Once Corazones

