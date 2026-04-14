Conflicto con PAMI: “Hay mucho malestar entre los médicos”, dijo Mosches (audio)

14 abril, 2026 18

Desde este lunes, los médicos de cabecera de PAMI realizan un paro por 72 horas, en rechazo al nuevo sistema de pago que establece el valor de la cápita hasta los $2.100, elimina la consulta presencial como fuente de cobro y suprime incentivos económicos vinculados a la formación.

Sebastián Mosches, presidente del Círculo Médico de Tres Arroyos, consultado por LU 24 sobre el conflicto, aseguró que “hay mucho malestar entre los médicos. No habían tenido ningún tipo de aumento, y ahora sin consultar, unilateralmente, como la mayoría de las decisiones de PAMI, tendrán esta merma en sus ingresos de entre el 20% y 50%”.

Respecto a la forma en que se toman las decisiones, Mosches afirmó que “PAMI nunca hace consensos con los médicos. Te imponen, las condiciones las ponen ellos. No podés discutirles”.

Sobre la actividad de los médicos de cabecera de PAMI, dijo que los mismos “pueden tener unos 500 pacientes y cobrarían 2.100 por cada uno. El médico que está en el convenio debe atender al paciente todas las veces que vaya a consulta”.

Para finalizar, Mosches concluyó “cada vez hay más profesionales que no quieren ser médicos de cabecera de PAMI. No hay médicos nuevos que quieran ingresar al sistema”.

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