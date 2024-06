Conformidad por el inicio de las afiliaciones en La Libertad Avanza

3 junio, 2024

La Libertad Avanza inició en Tres Arroyos la campaña de afiliaciones en el distrito, y consultado por LU 24, el concejal Gustavo Moller informó sobre la misma, y se mostró “muy contento con la respuesta de la gente, por el trabajo que estamos realizando, se acercaron a Joker y también hubo contactos con un empresario”.

“Hicimos 30 afiliaciones en ese local y luego hubo visitas domiciliarias, y vamos a lanzar un formulario en redes sociales para contactarnos con gente en sus casas y hacer el seguimiento para ir a afiliarlos”, sostuvo.

En Facebook e Instagram estamos en La Libertad Avanza Tres Arroyos, dijo y anunció que “por supuesto vamos a repetir la convocatoria y estamos pensando en hacer alguna comida para juntarnos con un poco más de gente, y charlar un poco más en profundidad de muchos temas porque la gente por ahí se acerca a afiliarse, pero quiere conversar, comentar y compartir sus apreciaciones sobre el gobierno, la situación del Concejo y eso es lo lindo que uno saca al final del día.

Rendición de Cuentas: “no sé si tiene demasiado sentido”

Sobre la Rendición de Cuentas, Moller opinó que “es muy difícil lograr efecto cuando uno lleva esto a una situación que rechaza o no rechaza; tiene muchas consecuencias. Yo digo no van a buscar a veces a funcionarios nacionales que son delincuentes públicamente, o sea que empezar a ahondar en una administración chiquita como es el municipio, no sé si tiene demasiado sentido, pero ahí está.

