Congreso de la CGT: Definen conducción, ¿Triunviro o Unicato?

5 noviembre, 2025 0

La Confederación General del Trabajo (CGT) debate la renovación de su cúpula este miércoles en el Congreso convocado en el estadio de Obras Sanitarias en la CABA.

En un clima marcado por las tensiones internas y la discusión sobre la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei, el encuentro comenzó a las 9:30 y definirá la conducción de la central obrera.

Las negociaciones podrían encaminarse a reeditar el triunvirato con Cristian Jerónimo (Vidrio) y Jorge Sola (Seguros) entre dos de sus integrantes, mientras que el tercer nombre se resolvería en las horas previas al encuentro y podría ser una mujer.

Sin embargo, el sector combativo evalúa plantear la continuidad de la cúpula actual hasta mediados del año próximo o hasta que se debata la reforma laboral.

Si no hay acuerdo, la representación unipersonal podría ser la variable de consenso.

Volver