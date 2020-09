Conmemoran el Día del Bastón Verde: “Tenemos baja visión, no somos personas ciegas”

Hoy se conmemora el Día del Bastón Verde, un instrumento de orientación y movilidad que utilizan las personas con baja visión. Este, identifica a quienes tienen baja visión, que poseen una discapacidad visual, pero no son personas ciegas. Así lo indicó Patricia Berrutti a LU 24, miembro de la Biblioteca Parlante Ilusiones.



“Es poco conocido y aunque es ley y fuera creada por la Profesora Perla Mayo e instaurada en Argentina en 2002, cuesta concientizar sobre esto. Los que tenemos baja visión no somos personas ciegas, tenemos un resto visual. Por eso la gente se cofunde porque te ve con bastón verde y sacas el celular y te pones a leerlo. Vemos de distinta manera, no podemos tal vez ver el color del semáforo o advertir un escalón, pero si ver una vidriera. Dependiendo de la patología de cada uno, verá de distinta manera”, dijo.

