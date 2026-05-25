Conmemoraron la Gesta de Mayo en San Cayetano

25 mayo, 2026 1

Este lunes se conmemoró, en el gimnasio polideportivo municipal de San Cayetano, un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, en un acto encabezado por el Intendente Miguel Ángel Gargaglione, acompañado por la Inspectora Jefe Distrital Graciela Lambrecht, funcionarios, representantes de instituciones educativas, deportivas, sociales y público en general.

“Aquel 25 de mayo de 1810 no fue un hecho aislado. Fue el resultado del coraje de un pueblo que decidió dejar de ser espectador para convertirse en protagonista de su propio destino. Fue e inicio de un camino construido con valentía, pero también con responsabilidad y con un profundo sentido de comunidad”.

Así comenzó el discurso oficial que brindó el Intendente de San Cayetano. Luego de afirmar que “la patria se construye todos los días, en cada decisión, en cada gesto, en cada acción que ponemos al servicio del otro”, el jefe comunal enfatizó que por esas convicciones “defendemos un Estado presente. Un Estado que no se esconde, que no se desentiende, que no deja solos a sus ciudadanos. Un Estado que entiende que gobernar es hacerse cargo, es dar respuestas, es garantizar derechos y generar oportunidades”.

Al referirse a la libertad de vivir, de expresarse, de crecer, Gargaglione afirmó que ello tiene un límite claro y es “el respeto por el otro; y si hay algo que distingue a San Cayetano es justamente eso y su sentido de comunidad”.

“Una comunidad donde el esfuerzo cotidiano se traduce en avances concretos. Donde la gestión no es una palabra vacía, sino una práctica real: en la cercanía, en la escucha, en la presencia permanente. Porque gestionar bien no es solo hacer. Es hacerlo con sensibilidad, con compromiso, con la convicción de que detrás de cada decisión hay personas”.

“Hoy, al recordar aquel 25 de mayo, renovamos el compromiso de seguir construyendo un San Cayetano con más oportunidades, con más igualdad, con más futuro. Un lugar donde cada vecino pueda desarrollarse, donde cada familia tenga tranquilidad y donde nadie quede excluido. Que este día nos encuentre unidos. Con memoria, con respeto, con esperanza. Porque la patria vive en nosotros, y depende de nosotros honrarla, todos los días”, concluyó.

En el cierre del acto central se presentaron las agrupaciones “Sangre de Mistol” y “Dejando Huella”, interpretando danzas tradicionales. Por su parte, la agrupación Scout tuvo a la venta tortas fritas y se compartió un rico chocolate.

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