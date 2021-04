Conmovida en el Día del Animal, Silvina Menna sigue buscando a Pili

Lejos de resignarse a su pérdida después de 5 meses, Silvina Menna sigue buscando a Pili, su yegua de dos años y medio por la que incluso llegó a ofrecer una recompensa de 100.000 pesos, en un caso que hasta interesó al ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni. “Sigo yendo a cada llamado que tengo, y tengo varios por día, pero sin éxito. Ofrecí la recompensa pero no fue suficiente. Pili desapareció el 26 de noviembre, y ahora tengo más datos de ese momento. Salió por la calle La Rioja para el lado del centro. La sacaron, no cabe duda, bajaron los alambrados, el eléctrico y la sacaron”, contó.

“De hecho la Policía tiene orden del ministro Berni de seguir buscándola. Pili seguramente ya tendrá pelo de invierno, es muy negra, había cambiado su pelaje en noviembre, aterciopelado totalmente negro, con un listón irregular en la cara y la patita izquierda blancos. No tenía cicatrices, ni marcas”, sostuvo Menna.

“Sigo recibiendo datos, de hecho uno reciente bastante importante, pero seguimos detrás de pistas que son de hace dos meses, ha pasado mucho tiempo, entonces cuando uno se entera ya se disiparon. Pero no me cabe duda que Pili está viva, estoy convencida de que en algún momento alguien la va a ver”, advirtió.

Conmovida en el Día del Animal, Silvina aseguró que la pérdida de Pili “es muy grande, pero sé que la voy a recuperar”. Por cualquier dato, es posible contactarse con Menna a través de las redes sociales, especialmente la cuenta que creó en Instagram como Buscando a Pili.

