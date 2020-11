Consejeros de Juntos por el Cambio piden mejora sustancial en los valores de los cupos del SAE

Los consejeros y consejeras escolares de Juntos por el Cambio manifestaron su “profunda preocupación ante la distribución, cantidad, calidad y montos de las bolsas de emergencia de alimentos que se vienen entregando en este contexto de cuarentena sin fin”. En ese sentido, a través de un comunicado solicitan que “se busquen alternativas, aumento de valores y que haya diálogo y consenso”.

Los Consejeros y Consejeras Escolares de Juntos por el cambio de la provincia de Buenos Aires nos dirigimos a la Directora General de Cultura y Educación y a través de ella, a quienes corresponda para manifestar nuestra profunda preocupación ante la distribución, cantidad, calidad y montos de las bolsas de emergencia de alimentos que se vienen entregando en este contexto de cuarentena sin fin.

LA CAPACIDAD OPERATIVA SE AGOTA: BUSQUEMOS ALTERNATIVAS. Debemos considerar diferentes alternativas para cada distrito considerando las particularidades de cada uno de ellos. Desde el momento que el Ministerio de Desarrollo lo dispuso, los Consejos Escolares en los municipios donde no se encuentra municipalizado el SAE, nos hemos puesto al frente de la compra, armado y distribución de los bolsones alimentarios junto a otros actores de la comunidad educativa. En muchos distritos de la Provincia la capacidad operativa está al límite, al punto tal que corre riesgo las entregas en tiempo, forma y calidad. Perjudicando por sobre todo a los principales beneficiarios, los niños y niñas bonaerenses. Es preciso acordar nuevas propuestas para que las familias puedan adquirir variedad de productos en base a la necesidad nutricional.

LA CANTIDAD DE CUPOS Y LOS PRECIOS AUMENTAN Y LA CALIDAD DE LOS BOLSONES DISMINUYE: PEDIMOS UN AUMENTO DE VALORES. La matrícula de las escuelas de gestión estatal ha aumentado considerablemente durante estos meses, por lo tanto también la demanda de cupos, quedando en evidencia que los cupos son insuficientes, no sólo en su número porque no alcanzan al universo de niños y niñas bonaerenses, sino también en su valor, el cual se vio afectado por la inflación y no permite sostener la calidad de los productos. Del mismo modo, se presentan inconvenientes para conseguir los alimentos sugeridos por el MDS sosteniendo el precio y la calidad recomendada, la cual es cuestionable. Además, el bolsón actual de alimentos cada vez está más lejos de ser nutritivo y saludable, es preciso poner en discusión su composición, ya que se prevé continuar el año próximo con esta modalidad.

REQUERIMOS DIÁLOGO Y CONSENSO. Debemos generar alternativas a este sistema de distribución, para responder: ¿Es un paliativo circunstancial o una inversión en la calidad nutricional de nuestros niños y niñas? ¿Hasta qué momento se sostendrá esta logística en el servicio? ¿Cómo se controlarán los excesivos incrementos en la demanda de alimentos? Por esto, los Consejeros Escolares de Juntos por el Cambio creemos firmemente en el diálogo como herramienta fundamental de gestión, en el consenso y el trabajo conjunto, como fuente de mejora. Desde nuestro lugar continuaremos trabajando con responsabilidad y compromiso para dar respuesta a la comunidad educativa. Si bien algunos Consejos Escolares tienen realidades diferentes, la necesidad del diálogo y búsqueda de consensos es común a todos.

