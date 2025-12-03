Consejeros en la presentación del Primer Recetario Bonaerense del Servicio Alimentario Escolar

3 diciembre, 2025

En un hecho histórico para la provincia de Buenos Aires, este jueves se presentó oficialmente el Primer Recetario Bonaerense del Servicio Alimentario Escolar (SAE), una iniciativa que reúne 135 recetas, una por cada distrito, elaboradas por auxiliares de escuelas públicas y coordinada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

El evento contó con la presencia del Gobernador Axel Kicillof, el Intendente Julio Alak, el Ministro de Desarrollo de la Comunidad Andrés “Cuervo” Larroque, y el Ministro de Asuntos Agrarios Javier Rodríguez, además de legisladores y referentes del ámbito educativo. También participaron importantes autoridades, entre ellas Alejandro Perrone, así como Bruno Bozzano y Juan Sorrentino.

En representación del Consejo Escolar, estuvieron presentes Gabriela García y la auxiliar Alejandra Aran, quien tuvo el orgullo de que una de sus preparaciones sea parte del recetario oficial, reflejando el compromiso, la dedicación y los saberes que las y los auxiliares aportan cada día a las escuelas de la provincia.

Este recetario reconoce y pone en valor el trabajo cotidiano de quienes sostienen la alimentación escolar, destacando prácticas regionales y sabores propios de cada distrito, y garantizando una alimentación segura, saludable y de calidad para niñas, niños y adolescentes bonaerenses.

Desde nuestra gestión reafirmamos el compromiso con políticas públicas que fortalezcan la inclusión, el derecho a la alimentación y la calidad educativa. Celebramos formar parte de este logro colectivo que jerarquiza el rol de las escuelas y de quienes las sostienen cada día, dicen los concejeros en un informe de prensa.

