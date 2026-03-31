Consejeros escolares admiten deficiencias en la Escuela Nº16 y prometen gestiones

31 marzo, 2026 1.429

Tras el informe público realizado por padres de alumnos de la Escuela 16, quienes alertaron sobre el estado deficiente del edificio debido al exceso de agua y la falta de desagües, el Consejo Escolar concurrió de manera inmediata al establecimiento junto a un equipo de profesionales.

Luego de la visita, los consejeros aclararon que las imágenes difundidas originalmente por las familias no corresponden al día de la fecha.

Desde el organismo aseguran que la escuela se encuentra actualmente en aceptables condiciones y que la intención es trabajar para reparar lo necesario, aunque aclararon que se chocan con el factor económico.

Los padres se mantienen firmes en su reclamo y esperan que la situación no se politice.

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