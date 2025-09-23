Consejeros escolares recorrieron comedores escolares

23 septiembre, 2025 0

Consejeros Escolares realizaron un recorrido por las instituciones educativas EP N° 27, EP N° 56 y EP N° 24, visitando comedores y cocinas, y manteniendo un valioso intercambio con el personal y los equipos directivos.

En esta oportunidad, acompañaron las nutricionistas Sofía Arribas y Nadia Miolo, representante de Desarrollo de la Comunidad, con quienes se trabajó en el fortalecimiento de la calidad del servicio alimentario escolar.

Asimismo, se llevó adelante la finalización del tercer encuentro presencial del curso de Gestión y Abordaje Integral del Servicio Alimentario Escolar, destinado a optimizar el funcionamiento de este programa fundamental para los estudiantes.

“Seguimos trabajando para garantizar una alimentación saludable y de calidad en cada institución educativa”, manifestaron desde el Consejo.

Volver