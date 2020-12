Consejeros escolares y dirigentes de Juntos por el Cambio advierten sobre “grave crisis” educativa

Los consejeros escolares de Juntos por el Cambio mantuvieron un conversatorio virtual sobre “la grave situación que está atravesando el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires”, indicaron en una gacetilla de prensa, y plantearon la necesidad de contar con estrategias que garanticen la presencialidad de los alumnos en las aulas, de cara al próximo ciclo lectivo.

El encuentro, que fue moderado por Carolina Elisiri, contó con las disertaciones de Sergio Siciliano; ex subsecretario de Educación y actual diputado provincial y de Diego Martínez, integrante del Consejo General de Cultura y Educación.

Durante el conversatorio, se presentó una encuesta realizada con el fin de conocer la opinión de las familias de Tres Arroyos sobre la vuelta a clases. Marisa Marioli, concejal y docente jubilada, señaló al respecto que: “más de un 70% de las familias consultadas, considera que la presencialidad es esencial” y que, además “todas las familias estarían dispuestas a colaborar con el proceso de retorno a las aulas, acompañando a sus hijos y docentes con los nuevos desafíos”.

Durante su participación, Diego Martínez manifestó que: “por más que ya se haya hecho un daño irreversible, hay que seguir cuestionando las decisiones que se tomaron porque se podría haber evitado esta tragedia educativa. La tragedia educativa impacta en toda la trayectoria de los chicos”, y señaló que “el gobierno cree que esto es un problema de gestión y esto, en verdad, nos atraviesa a todos. Por eso, en Educación hay que construir un gran acuerdo. Hay que resolver esto entre todos”.

Por su parte, el diputado Siciliano se mostró preocupado y expresó “vamos a cumplir un año sin clases y un año sin una Dirección de Cultura y Educación, está literalmente cerrado. Y eso es gravísimo, no solo desde lo educativo, sino porque no se acompañó a los docentes con las herramientas pedagógicas que requerían en esta circunstancia”.

El bloque de Juntos por el Cambio ha presentado distintas iniciativas en la Cámara Baja de la Legislatura bonaerense, que proponen soluciones concretas y significativas para paliar la situación educativa. Al respecto, Siciliano señaló que se presentó la Emergencia Educativa, entre tantas otras herramientas y especificó que “no se trata de echar culpas, sino de mirar hacia adelante. El daño que generó la pandemia y esta suspensión de un año escolar, lo vamos a estar pagando durante muchísimo tiempo, es una bomba la deserción escolar”.

Por último, la diputada Rosio Antinori, se hizo eco de las preocupaciones que se manifestaron durante todo el encuentro y fue tajante al determinar que: “tiene que haber un límite. Tenemos que poder decir como sociedad que con la educación no. Es muy grave la situación por la que están pasando los chicos y también la angustia de sus padres que, al no haber un plan, un programa, están en la incertidumbre absoluta”.

Del encuentro también participaron docentes, referentes del sector educativo, y los legisladores provinciales Emiliano Balbín, quien ha presentado más de 30 iniciativas en la Comisión de Educación (se adjunta listado de proyectos) y la diputada provincial Laura Aprile.

