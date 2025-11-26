Consejeros recorrieron instituciones educativas

Este martes, los consejeros escolares Gabriela García y Cristian Lagrecca realizaron una recorrida por distintas instituciones educativas del distrito, supervisando obras que se llevan adelante en conjunto con el Municipio.

En el Jardín de Infantes Nº 918, se visitó el sector del arenero donde la cuadrilla municipal, junto a la cooperadora de la institución, se encuentra realizando la mano de obra para la colocación de piso de caucho de alto tránsito, mejorando la seguridad y las condiciones del espacio de juego.

Asimismo, se recorrieron las instalaciones de la Escuela Secundaria Nº 2 y la Escuela Secundaria Nº 6, donde se coordinaron con sus directivos diferentes trabajos de mantenimiento e infraestructura, en respuesta a necesidades planteadas por cada comunidad educativa.

Durante la jornada, los consejeros acompañaron además a Sofía Arribas, nutricionista regional, y a Nadia Miolo, representante de Desarrollo de la Comunidad Educativa. Junto a ellas dialogaron con directivos y personal auxiliar acerca de la calidad de los alimentos, el funcionamiento de comedores, los servicios de desayuno y merienda, y el desarrollo del Programa MESA.

“Desde el Consejo Escolar continuamos recorriendo, acompañando y supervisando cada comedor escolar del distrito, atendiendo múltiples pedidos, brindando orientación y ofreciendo respuestas ante las diversas necesidades que surgen diariamente”, expresaron.

