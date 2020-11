Consejo Escolar: Actos Públicos no presenciales para auxiliares y actualización de datos

El Consejo Escolar de Tres Arroyos informó sobre la implementación de Actos Públicos no presenciales para auxiliares y la solicitud de actualización de datos de aspirantes que se encuentren en el listado 2019-2020 que detalla el mismo. Estos datos son relevantes ya que se utilizarán para realizar las convocatorias a los actos públicos que se puedan generar.

El comunicado

A través de la RESOC-2020-2250-GDEBA-DGCYE, la Directora General de Cultura y Educación

Resuelve:

ARTÍCULO 1º . Aprobar el “PROCEDIMIENTO DE ACTOS PÚBLICOS NO PRESENCIALES PARA

LA COBERTURA DE CARGOS DE AUXILIARES, COCINEROS Y AYUDANTES DE COCINA DE LA

LEY Nº 10.430 EN CONTEXTO DE PANDEMIA COVID-19” que se establece como

IF-2020-24581260-GDEBA-SSAYRHDGCYE, y forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º . Establecer que el mecanismo que se aprueba en el Artículo 1°, tendrá vigencia

mientras dure la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto Nº 260/20 del Poder Ejecutivo

Nacional y sus modificatorios y complementarios.

A continuación compartimos el link de la carpeta digital que contiene los

procedimientos y mecanismos de actos públicos no presenciales para la cobertura de reemplazantes a cargos de auxiliares, cocineros y ayudantes de cocina en el contexto de pandemia COVID – 19. Una vez leído los aspectos importantes de la implementación te pedimos que actualices tus datos para que podamos convocar a los aspirantes para participar en los diferentes actos públicos que puedan surgir durante el periodo de

aplicación.

Toda la documentación referida al procedimiento y reglamentación de actos públicos no presenciales para auxiliares podrán encontrarla aquí:

https://drive.google.com/drive/folders/1NUbygVy4mPZE2IaXv_SIYiIDvfBxbnvI?usp=sharing

Se aclara que la actualización de datos permanecerá abierta mientras duren los actos públicos no presenciales.

Los aspirantes deberán imprimir, completar y firmar la declaración jurada de salud para justificar el requisito de designación que expresa el punto (b) del procedimiento de

Así mismo, SE SOLICITA QUE LOS ASPIRANTES (ya inscritos en listado

2020) COMPLETEN Y ACTUALICEN SUS DATOS PARA PODER SER CONVOCADOS A LOS ACTOS PÚBLICOS DIGITALES . Dicho formulario se puede completar a través del siguiente link: https://forms.gle/FfcU9JqHAuM34Z7v5

Actos públicos no presenciales: “quienes no tengan ninguna condición de salud de la que surjan dispensas laborales por COVID 19 conforme la Resolución Nº 207/2020 del Ministerio de Trabajo y Seguridad de la Nación y sus modificatorias y las establecidas en las Resolución Nº 90/2020 del Ministerio Jefatura de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, sus complementarias y modificatorias”.

Durante el desarrollo del acto público y previo a la toma del cargo, deberás mostrar la DDJJ completa y firmada por cámara.

Puedes descargar la declaración jurada de salud aquí:

https://drive.google.com/file/d/1LMnFrfDnr6YhK903sgQRI3ePkR1tSrhD/view?usp=sharing

Por último se informa que próximamente se estará realizando un encuentro virtual introductorio para explicar y evacuar dudas sobre el procedimiento de actos públicos no presenciales para la cobertura a cargos de auxiliares, cocineros y ayudantes de cocina en contexto de pandemia Covid 19. La convocatoria se realizará por distintos medios y, además, por los datos declarados por los aspirantes oportunamente.

