Consejo escolar de Chaves: Acto público para la designación de un cargo de portero

7 marzo, 2026 0

El Consejo Escolar de Adolfo Gonzales Chaves informó que el próximo lunes 9 de marzo se llevará a cabo un acto público para la designación de un cargo auxiliar en el distrito.

En esta oportunidad, se cubrirá un (1) cargo de Portero de Escuela en el Jardín de Infantes Nº 902 de De La Garma, con horario de trabajo de 12:30 a 18:30 horas.

El cronograma establecido será el siguiente:

Movimientos a titulares y mensualizados: lunes 9 de marzo a las 08:30 horas.

Designación de la vacante generada: lunes 9 de marzo a las 09:00 horas.

Ambos actos públicos se realizarán en la Escuela Primaria Nº 4 de la localidad de De La Garma, utilizando el listado zonal 2026.

Desde el organismo se indicó que los interesados deberán presentarse con DNI y la documentación que respalde su antigüedad (cuaderno de actuación).

La designación se llevará a cabo conforme a la baja de un agente temporario mensualizado, lo que genera la vacante a cubrir.

