Consejo Escolar de Tres Arroyos: Jornada de Cooperación y participación comunitaria

15 septiembre, 2025 0

Se desarrolló en nuestra ciudad una jornada de la Dirección de Cooperación y Participación Comunitaria de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, con la participación de autoridades provinciales, regionales y distritales.

La actividad contó con la presencia de Rosana Merlos, Directora de Cooperación y Participación Comunitaria; Eva Fernández, Subdirectora de Participación Comunitaria; y Sol Lezica, referente regional. Acompañaron también Juan Acedo, asesor; Beatriz Posebón; y Angélica Galván, Inspectora Distrital a cargo. Asimismo, estuvo presente Valeria Kulman, Secretaria de Jefatura en representación de la Inspectora Regional Gabriela Dura.

En representación del Consejo Escolar participaron los consejeros escolares Gabriela García y Cristian Lagrecca, acompañando la jornada, junto a Lilian Cebrián y Fernando Sena, auxiliares de Consejo.

El encuentro permitió intercambiar experiencias y avanzar en acciones conjuntas para fortalecer la cooperación institucional y la participación comunitaria en el ámbito educativo.

Desde el Consejo Escolar de Tres Arroyos celebramos estos espacios de diálogo y construcción colectiva, que refuerzan nuestro compromiso con la educación pública y la comunidad educativa en su conjunto.

Agradecemos especialmente a la Municipalidad de Tres Arroyos por el acompañamiento, al director del Centro Cultural Martín Rodríguez Blanco y a todo su personal por la predisposición y colaboración brindada para la realización de la jornada.



Volver