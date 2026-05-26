Consejo Escolar: llaman a contratación de Transporte Escolar

26 mayo, 2026 0

El Consejo Escolar realizó un llamado a Contratación Directa-Procedimiento, para el Servicio de Transporte Escolar, por el período del 1º de junio al 31 de septiembre de 2026.

MONTO OFICIAL $ 62.975.920,00.

FECHA DE APERTURA: 29 de mayo de 2026 – 10:00 horas.

LUGAR DE APERTURA Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Consejo Escolar de Tres Arroyos, calle Alvarado 446, hasta el día 29 de mayo a las 10:00.

CONSULTA DE PLIEGOS: Consejo Escolar de Tres Arroyos

E-mail [email protected]

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