Consejo Escolar local: Encuentro distrital de cooperación y participación comunitaria
El Consejo Escolar de Tres Arroyos, junto a la Inspección Regional y la Inspección Distrital, convocan al Encuentro Distrital de Cooperación y Participación Comunitaria, que se llevará a cabo el próximo 15 de septiembre, de 13:30 a 17 hs, en el Centro Cultural La Estación, Av. Ituzaingó 320, Tres Arroyos.
Se solicita la presencia de un integrante de la Comisión Directiva (presidente, secretario o tesorero) y del director/a de cada institución educativa, para participar de esta importante jornada de trabajo.
El encuentro tiene como propósito fortalecer los vínculos comunitarios, promover la cooperación entre las instituciones y garantizar una educación pública con mayor participación democrática.
Organizan: Consejo Escolar de Tres Arroyos, Inspección Regional, Inspección Distrital, Dirección de Cooperación y Participación Comunitaria – Dirección General de Cultura y Educación, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.