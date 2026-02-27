Consejo Escolar: Obras para el Inicio del Ciclo Lectivo 2026

El Consejo Escolar informa a la comunidad que, con vistas al inicio del ciclo lectivo 2026, se encuentra desarrollando un amplio plan de obras de infraestructura escolar, en articulación con las arquitectas del área y en trabajo conjunto con el Municipio y la Provincia, priorizando intervenciones vinculadas a situaciones de riesgo y mejoras estructurales.

Las obras realizadas y proyectadas incluyen:

• Escuela Primaria Nº 3: Recambio de cielorraso, anulación de boca de agua y adecuaciones generales.

• Escuela Secundaria Nº 11: Instalación de agua de red.

• Escuela Secundaria Nº 4: Colocación de ventana en sector de recepción por razones de seguridad.

• Escuela Primaria Nº 26: Conexión de bomba a tablero eléctrico y mejoras en el playón.

• Escuela Secundaria Nº 2: Refacción de cocina y reparación de baños actualmente clausurados; además recambio de vidrios por seguridad.

• Unidad Académica: Reparación de terraza por filtraciones.

• Escuela Primaria Nº 56: Reparación de sanitarios.

• Anexo 2040: Cambio de válvulas en sanitarios inhabilitados.

• Escuela Primaria Nº 11: Instalación de biodigestor y pozo absorbente para sanitarios.

• Escuela de Educación Especial Nº 502: Reparaciones de gas ante retiro de medidor y colocación de juegos en el patio.

• Jardín de Infantes Nº 911: Recambio de puerta de acceso por deterioro de carpintería.

• Escuela de Educación Técnica: Reparación de cubierta en aulas de planta alta y talleres.

• Jardín de Infantes Nº 915: Recambio de caldera y adecuación de cañerías.

• Escuela Primaria Nº 5: Reparaciones en galería.

La inversión total estimada para estas intervenciones asciende a más de 30 millones de pesos, reflejando el compromiso sostenido con la mejora de las condiciones edilicias del distrito.

Desde el Consejo Escolar reafirmamos nuestra responsabilidad de garantizar espacios seguros, dignos y adecuados para estudiantes, docentes y auxiliares, entendiendo que la infraestructura escolar es una condición esencial para el desarrollo pleno del proceso educativo.

