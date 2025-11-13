Consejo Escolar: Recorrida institucional y acompañamiento en materia alimentaria e infraestructura

El Consejo Escolar de Tres Arroyos llevó adelante una nueva jornada de trabajo en instituciones educativas del distrito, con el objetivo de acompañar y fortalecer el funcionamiento diario de los servicios escolares.

Durante la recorrida se mantuvieron conversaciones con equipos directivos y personal auxiliar, brindando asesoramiento específico en nutrición y gestión con proveedores, abordando temas relacionados con la calidad y cantidad de los alimentos, así como la organización en torno a la entrega de la “caja mesa” y su retiro en tiempo y forma.

Las instituciones visitadas fueron la Escuela Primaria N.º 18, donde también funciona la Escuela Agraria, el Jardín de Infantes N.º 902, la Escuela Primaria N.º 48 y el Jardín de Infantes N.º 911.

La recorrida fue encabezada por Gabriela García, presidenta del Consejo Escolar, quien junto a su equipo dialogó con directivos y auxiliares, ofreciendo acompañamiento y asesoramiento sobre las distintas áreas de funcionamiento escolar.

Por su parte, Nadia Miolo, del área de Desarrollo de la Comunidad, y Sofía Arriba, nutricionista regional, realizaron visitas específicas a la Escuela Primaria N.º 8 y a la Escuela Agraria (en la Escuela 18), donde abordaron cuestiones vinculadas a la alimentación escolar, el manejo de proveedores y la planificación nutricional.

Durante la jornada se ofreció además la posibilidad de realizar el curso de manipulación de alimentos, fundamental para el correcto manejo de los productos en los comedores escolares.

La recorrida permitió también observar las condiciones de higiene e infraestructura y dialogar sobre diversas necesidades vinculadas con utensilios de cocina, insumos de limpieza y equipamiento.

En el Jardín N.º 902, por ejemplo, se detectó que una heladera presentaba fallas en su funcionamiento y aún no había sido gestionada su reparación, por lo que se orientó a la institución sobre los pasos a seguir para realizar el pedido correspondiente.

De esta manera, el Consejo Escolar de Tres Arroyos continúa trabajando de manera articulada con las escuelas, promoviendo espacios de diálogo, acompañamiento y mejora continua en beneficio de toda la comunidad educativa.



