Consejo Escolar San Cayetano: Asamblea de Designación Auxiliar

3 marzo, 2026

Desde el Consejo Escolar comunican que este jueves, se llevará a cabo la Asamblea de Designación de Auxiliares para la cobertura de los siguientes cargos:

JI Nº 901 – Horario: 12:45 a 18:45 hs.

EP Nº 4 – Horario: 7 a 13 hs.

EP Nº 2 – Horario: 13 a 19 hs.

La jornada iniciará las 11, con los Movimientos de Titulares, luego, a las 11:30, se procederá a la designación de vacantes por movimiento (mensualizado).

Para efectivizar la designación, los aspirantes deberán presentar la siguiente documentación: antecedentes penales (provinciales o nacionales) impresos, con una vigencia no mayor a 6 meses y certificado de buena salud.

