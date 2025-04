Consejos de un Sommelier para preparar un buen mate

25 abril, 2025 0

El Sommelier de Yerba mate Matías Borzone mediante FM Ilusiones, se refirió a su trabajo como catador.

Borzone dijo “lo que más me intereso fue el proceso de producción y contactarme con los productores, conocer donde se fabrica la yerba que consumimos, y saber cada proceso”, destacó.

“Los argentinos que tomamos mate no sabemos la diferencias entre cada marca”, respecto a su trabajo afirmó “en un principio con un amigo recorríamos distintas ciudades visitando a cada productor yerbatero, actualmente no viajo tanto, pero en cada evento siempre me avisan”.

Sobre los procesos de producción aseguró “la diferencia entre una yerba industrial con una artesanal, recae en el proceso de secado donde el yerbatero debe dejar reposar el producto durante 18 meses para evitar dolores estomacales”.

Para conocer más detalles, de su preparación, informó que “yo siempre les recomiendo que lean detalladamente el paquete antes de comprarlo“, además, “el mejor lugar para comprar yerba es en una dietética, ya que tienen trato directo con productores de misiones”.

“Yo siempre recibo yerba para probar, luego les hago reseñas para que hagan los cambios, A su vez, sino tiene el estacionamiento mencionado no las pruebo. sobre la yerba consumida en nuestra localidad destacó a Playadito, y aclaró “tiene hasta 8 meses de reposo, preparada en la zona de Colonia Liebig, Corrientes”.

“Si la yerba no es buena te das cuenta por que el gusto es distinto, te das cuenta de inmediato al tomarlo”. Refiriéndose a la yerba saborizada, dijo “se llama mate compuesto, estoy muy a favor y siempre recomiendo una suavecita con mucho estacionamiento, con un 90 por ciento yerba, y el resto con el producto que desees combinarla”, finalizó.

Volver