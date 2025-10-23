Conservatorio de música: Concierto de Flauta

23 octubre, 2025 0

El próximo jueves a partir de las 19:30hs en el nuevo edificio del Conservatorio Provincial de Música de Tres Arroyos se desarrollará un Concierto de Flauta organizado desde la cátedra de Flauta Traversa a cargo del profesor Manuel Aguinaga.

En esta oportunidad, podrán escucharse distintas formaciones en dúos de alumnos de Flauta Traversa con profesores de guitarra, piano y percusión.

Participarán las alumnas Martina Isasa y Mariela Femenías, acompañadas de los profesores Matías Liva, en guitarra, Tomás Angeloni en marimba, Claudia Sesto en piano.

También será oportunidad de escuchar el dúo formado por el profesor Manuel Aguinaga junto a la pianista, ex profesora de la institución, Lucía Cavecchia.

La cita es en el Polo Educativo, Avenida. Lisandro de la Torre 1301, con entrada libre y gratuita.

Invitamos a la comunidad de Tres Arroyos a acercarse a las instalaciones para disfrutar de este concierto.

