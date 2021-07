Consideran como “muy rara” la temporada de caza comercial de liebre

23 julio, 2021 Leido: 505

La temporada de caza comercial de liebre, que está próxima a finalizar, viene siendo “muy rara”, según dijo el empresario local Sergio Vitali a LU 24.

“Es una temporada muy rara, con muchas liebres en otros partidos, no tanto en la zona de Tres Arroyos”, afirmó.

Explicó que “al no cazarse el año pasado hubo más unidades, que era de preverse, y dos de los cinco frigoríficos dejaron de comprar porque completaron el cupo de exportación y los otros ya están casi completos”.

Vitali indicó que “el precio no subió casi nada. No hay tanta venta como en otros años. El mercado que tiene la liebre es Europa, de bares y restaurantes, estamos en pandemia y tampoco hay tanta venta. Hay más oferta que demanda. Está tranquilo, llamé para pedir aumento y me dijeron que los cupos estaban completos, es medio desalentador”.

Finalmente, señaló que “en Tres Arroyos tenemos mucho sembrado y no tenemos tantas unidades pero en zonas de Sierra de la Ventana, Pringles, Olavarría, La Madrid y Laprida hay mucha liebre”.

