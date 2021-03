Consideran que en Tres Arroyos no habría problemas con el abastecimiento de garrafas

29 marzo, 2021 Leido: 13

El titular de Linolan, distribuidor oficial de YPF Gas, Pablo Lanzone, estima que en “Tres Arroyos no habría problemas con el abastecimiento de garrafas” ante la situación planteada a nivel nacional por el incremento de los costos.

“Al tener los precios fijos hace un año hay un desfasaje muy importante de alrededor del 300 por ciento en los valores”, informó. No obstante, comentó que “por el momento, se está trabajando de forma normal, yo creo que esto tendría algún tipo de impacto más que nada en Capital Federal”, agregó. En tanto, confirmó que “de stock estamos perfectos, y creo que mis colegas también”.

Indicó que la garrafa en su depósito tiene un valor de 425 pesos. “Llevamos un año sin aumentos, se hablaba de una suba de 100 pesos en abril pero son todos rumores no hay nada confirmado”, señaló.

“Creemos que en el corto plazo habrá algún tipo de solución por parte del gobierno, estamos a la espera. Por el momento no hay que generar ningún alerta a la gente porque venimos en condiciones normales de funcionamiento”, remarcó.

Finalmente, Lanzone indicó que durante la pandemia se notó un mayor consumo de garrafas.

