Constanza Garrido disfruta del Círculo de Bronce “recontenta”

29 diciembre, 2022

Constanza Garrido, consagrada como Deportista del Año por el Círculo de Periodistas Deportivos, habló con LU 24 a pocas horas de haber recibido el máximo reconocimiento, y dijo “no me esperaba este reconocimiento, fue una sorpresa grandísima cuando lo anunciaron”.

Constanza empezó su actividad deportiva atlética a fines del 2018, expresó ante la consulta y dio a conocer que “luego fue la etapa de la pandemia en lo que no pude hacer mucho, y comencé en 2020 y el año pasado a hacerlo de manera más profesional. A mí me gustaba correr, lo hacía con mis hermanos, tenía uno que hacia atletismo pero nunca me anime a decirle voy a entrenar, hasta que un día me llevo y ahí me quedé”

“Durante este año, intervine en varios eventos; el primero fue en el Provincial de Cross y ahí pase al Nacional allá por julio y después tuve el Provincial de pista de 10 K y pasé al Nacional”, relató Constanza.

“Entreno una hora y media por día, en la pista de atletismo o por las calles, luego descanso un par de días, también buscamos lomas, entreno con Ulises Sanguinetti que me acompaña, es un impulso bastante grande; voy viendo de a poco, paso a paso y me gustaría correr los 21 K pero de a poquito, es un trabajo bastante largo, estoy recontenta, es la primera vez que me ternaron y ahí ya estaba recontenta, pero nunca, nunca, me imaginé que me iban a reconocer” concluyó.

