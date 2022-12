Constanza Garrido es la Deportista del Año

28 diciembre, 2022

La destacada atleta Constanza Garrido es la Deportista del Año, reconocimiento que le otorgó el Círculo de Periodistas Deportivos de Tres Arroyos en el marco del 50° Fiesta del Deporte. La celebración se realizó en la noche de este martes en el Polideportivo Municipal ante la presencia de más de mil personas.

La joven, campeona argentina de los 10 kilómetros de cross country Sub-23 en Córdoba y también de los 10 mil metros en Misiones, entre otros destacados logros, integra la Escuelita Municipal de Atletismo Los Correcaminos y cierra el 2022 de la mejor manera con el Círculo de Bronce.

Se entregaron los premios auspiciados por la Municipalidad de Tres Arroyos. El encuentro contó con la presencia de Mario Pedrosa, quien fue reconocido por ser socio fundador y primer presidente del CPD. También participaron el director de Deportes, Guillermo Orsili, el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Mariano Hernández, y el director del Ente Vial, Martín Maldonado, entre otros funcionarios municipales.

Por otra parte, gentileza de Casa Silvia, se sortearon dos órdenes de compras por 30.000 y 20.000 pesos entre los deportistas y el público, respectivamente.

GANADORES DE TERNAS

AJEDREZ: Francisco Restuccia

ATLETISMO: Constanza Garrido

ARTES MARCIALES: Daiana Larsen

AUTOMOVILISMO: Felipe Yane

BASQUETBOL MASCULINO: James DeShawn Danzey

BASQUETBOL FEMENINO: Alma Reino

BOCHAS: Martín Aristain

BOWLING: Jorgelina Flores

BOXEO: Joaquín Issel

CASIN: Enrique Almirón

CICLISMO: Rubén Valerga

DUATLON: Ulises García

FÚTBOL MASCULINO: Gregorio Armesto

FÚTBOL FEMENINO: María Eugenia Gago

GIMNASIA DEPORTIVA: Pilar Leguizamón

GOLF: Federico Pérez

HOCKEY SOBRE CESPED MASCULINO: José González

HOCKEY SOBRE CESPED FEMENINO: Antonia Larriestra

KARTING: Sebastián Gejo

HOCKEY SOBRE PATINES MASCULINO: Pedro Dalla Zanna

HOCKEY SOBRE PATINES FEMENINO: Florencia López de Ipiña

MOTOCICLISMO: Alan Lebeck

NATACION: Pierina Marchini

PATIN ARTISTICO: Evelyn Duca

PADDLE: Francisco López

PELOTA A PALETA: Eduardo Iribarne

PESCA: Luciano Iriart

RUGBY: Gerónimo Groenenberg

RURAL BIKE: Emanuel Maggiora

TENIS: Francisco López

TIRO: Gastón Pedersen

TRAIL AVENTURA: Matías Medina

TRIATLON: Lucía Dibbern

VOLEIBOL: Alegra Ambrosius

MENCIONES ESPECIALES

CAMPEÓN DE COLOMBOFILIA: Palomar Vivas / Pili (Alas Ts. As.)

Palomar De Francisco D´Andrea (Asoc. Colombófila)

CAMPEON DE BASQUETBOL: Blanco y Negro de Coronel Suárez

CLUB DE GOLF SANTANA: Campeón 9 hoyos de la Federación Regional del Sur

ULISES SANGUINETTI: Por su vigencia en el Atletismo

TRAYECTORIA EN FÚTBOL: Carlos “Tim” Macías

PREMIO ESTÍMULO: Priscila Casen (Patín Artístico) y Dante Leónidas Monte (Natación)

LUCIANO SALTAPÉ: Campeón Sudamericano Salto en Alto Master

CAMPEÓN RALLY BONAERENSE: Matías Zinni – Nahuel Dam Categ. N3

CLUB ALUMNI DE ORENSE: Por los 100 años de vida institucional

CAMPEON DE FÚTBOL DE PRIMERA: Club Huracán

THIAGO ERDOCIA: Campeón Iberoamericano de Power Lifting

POR EL ASCENSO A PRIMERA DIVISIÓN: Club Agrario

TRAYECTORIA EN BÁSQUETBOL: Daniel Pícaro

REVELACIÓN DEPORTIVA: Agustín Dolagaray (Fútbol) – Lourdes Duhau (Hockey sobre Césped)

MARGARITA BONEIRO: Campeona Sudamericana Master Atletismo 5000 Metros

GUSTAVO “TITO” LEMOS: Ganador Eliminatoria al Campeonato del Mundo

MEDALLAS EN JUEGOS BONAERENSES: ORO Santino Lebrun – Ismael López – Milagros Gorostegui Yane – Jazmín Lara

PLATA Juan Cruz Renaud (Natación) y Equipo 3×3 Femenino Sub 16 –

BRONCE Milagros Ruiz Díaz (Natación) – Pilar Giménez (Atletismo)- Luz Villalba (Atletismo)- Joaquín Tisera (Natación)- Futbol 11 PCD –Básquet Femenino 3×3 Sub 14 y Básquet Femenino 3×3 Universitario

ALFONSO VAN DER HORST: Campeón Nacional de Hipismo

CLUB MAREA ROJA: Campeón Provincial del Pejerrey

BELEN IARDINO: Subcampeona Nacional en 42 km.

LOS NOTABLES DT DE FÚTBOL: Hugo Tenaglia – Carlos Mastrángelo – Bruno Zinni – Eduardo Anzarda

CLUB DE PELOTA: Por sus 100 años de vida institucional

TRAYECTORIA DEPORTIVA EN BOXEO: Hugo Vester

ARIEL FLOREZ: Por sus buenas actuaciones en Cuatriciclos

SELECCIÓN DE FUTBOL SUB 13: Subcampeón Provincial

CAMPEÓN DEL FÚTBOL FEMENINO: Huracán

