“Construyendo” reclama la emergencia nacional en violencia de género

3 junio, 2020

Desde el grupo Construyendo, emitieron un comunicado en relación con el 3 de junio y la conmemoración del “Ni una Menos”.

“Un año más queremos decir “Ni una menos…”, porque cada día en nuestra sede y en nuestra consulta diaria vemos mujeres que quieren salir del círculo de la violencia…mujeres que pudieron decir Basta….mujeres que quieren tener una vida libre sin violencia.

Pero hay muchas otras mujeres que no pueden alzar su voz, que no pueden elegir y no es porque no quieran. Son muchísimos motivos que es difícil que en un breve texto podamos explicar.

Por ellas también estamos acá…por ellas siempre vamos a estar alzando nuestra voz…por todas las mujeres …por nuestras hijas, hermanas, amigas, compañeras, madres, vecinas, colegas,

Porque es una problemática de salud pública que nos atraviesa y no podemos mirar para un costado.

Esta pandemia nos sigue demostrando que las mujeres están siendo asesinadas por personas de su círculo más íntimo que las cifras no descienden y el aislamiento no ayuda.

La Casa del Encuentro da a conocer la cruel realidad que se atraviesa:

– 57 mujeres asesinadas

– el 71% asesinada en su vivienda

– el 65% de los femicidas eran parejas o ex parejas

– 1 de cada 6 mujeres asesinadas tenia denuncias previas

Desde el Grupo construyendo luchamos porque un año podamos decir que los números de femicidios no existen…Que no nos matan más por violencia de género… hoy debemos decir ni una menos…. Vivas nos queremos. Seguimos exigiendo la emergencia nacional para la problemática de la violencia de género.

Ilustración: @roferrerilustradora

