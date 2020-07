Construyeron una pileta para su hijo pueda competir en la Sordolimpíadas de Brasil 2021

15 julio, 2020 Leido: 23

A Sebastián Galleguillo, de 18 años y nadador paraolímpico, sus padres le construyeron una pileta de natación para que pueda continuar con la preparación para competir en las Sordolimpíadas de Brasil 2021.

Por la cuarentena, el joven estuvo más de 70 días sin poder entrenar ya que se tuvo que cerrar el Polideportivo Municipal La Patriada de Florencio Varela, donde entrena. Entonces, Edmundo César Hernández y Rosa Galleguillo, quien dialogó con LU 24, pusieron manos a la obra con los materiales que tenían a mano: chapas, plástico, troncos de álamo, chapas viejas, un pedazo de la campana de una parrilla, un viejo tanque de agua, dos tambores de metal y 400 litros de agua.

“Él está feliz, eso es lo más importante, que no se vuelva a hamacar, con lo que eso significa. No podíamos volver para atrás”, aseguró.

Además, relató que decidieron agregar un horno con ladrillos para poder calentar el agua con leña. “Tuve una idea loca y mi marido me siguió”, indicó.

La pileta, ubicada en la vivienda que se encuentra en zona rural, es de 12,5 metros de largo por 2 de ancho y 1,30 de profundidad.

