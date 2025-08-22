Consulta popular: nombramiento del Polideportivo, Natatorio y Predio de Deportes Municipal

22 agosto, 2025 0

Tal como lo establece la Ordenanza N°7517/2022 sobre Denominación de Espacios Públicos, y en referencia al Expediente N°334394/2024, se abre a la comunidad esta consulta popular para proponer nombres para el Predio de Deportes, como también para el edificio del Polideportivo Municipal y el Natatorio Municipal.

Se invita a todas y todos los vecinos, a organizaciones, instituciones y comunidad educativa a participar activamente de la propuesta para finalmente darle un nombre a este espacio de vital importancia para la historia deportiva de Tres Arroyos.

Se sugiere que los nombres que se propongan estén relacionados directamente con la historia del deporte del Partido de Tres Arroyos, o sean de alta significación para el país o la humanidad.

Para hacer su propuesta, los interesados deben ingresar al formulario de Google en el siguiente link: https://forms.gle/RymEcz1t4WMTnDoH9

La encuesta estará abierta hasta el domingo 21 de septiembre.

Volver