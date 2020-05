Consultas médicas tardías, otro riesgo que surgió con el coronavirus

17 mayo, 2020 Leido: 332

Con el avance del coronavirus las personas han dejado de realizar consultas médicas lo que puede generar daños a la salud general, así lo afirmó a LU 24 el médico clínico Benicio Arias por lo que pidió perder el miedo a concurrir al hospital. “Tomando las medidas precautorias y haciendo un llamado previo, todo se soluciona”, expresó.

El doctor contó cómo al iniciarse la cuarentena las consultas disminuyeron: “Inicialmente no venía nadie, en la primer cuarentena ni me pedían turnos, mi obligación era seguir atendiendo con los recaudos de cada caso, pero desde la semana pasada comenzaron a pedir turno. Si antes atendía a 20 ahora atiendo a 2 o 4”.

“Este virus no viene a nosotros, sino que tenemos que ir a buscarlo. El contagio es de persona a persona, cuanto mayor circulación mayores posibilidades de contagio, y eso habrá asustado a muchos. En el Hospital de tener una afluencia de 1500 a 2000 personas por día que entraban por distintas causas al hospital, una vez pedí los datos a una persona que estaba haciendo el control y me dijo que venían 70-80 personas”, agregó

Por otro lado Arias adelantó que en el Hospital Pirovano, a partir de la semana que viene, se va a empezar a atender de otra manera con turnos: “Vamos a comenzar esta nueva etapa en el hospital en donde se empieza a dar turnos para situaciones comunes en distintas especialidades y nosotros ya hemos empezado a ver un movimiento, pero en esta situación especial no hay que dejarse estar, hay que hacer las consultas”.

A su vez dijo que “cuando estamos en situaciones completamente extraordinaria, como lo que estamos transitando actualmente, hay muchas cosas que van a pasar porque nos tenemos que adaptar a esta situación y no todo el mundo tiene esa lucidez para entender y saber cuándo tienen que hacer una consulta y por qué. Si hay mucha gente que me ha llamado y me ha hecho consultas, otros han venido, pero seguramente hay mucha gente que se ha dejado estar, pero esto pasa también en situaciones normales”.

“Que la gente pierda el miedo a venir a una consulta o concurrir al hospital, simplemente tomando las medidas precautorias, y haciendo un llamado previo cuando se pueda, se soluciona todo, porque el riego esta cuando no hace las cosas que tiene que hacer”, concluyó.

Volver