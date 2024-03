Consultora Ganadera presentó su Remate especial de otoño

27 marzo, 2024

Consultora Ganadera realizará su Remate especial de otoño el jueves 11 de abril, desde las 14 horas, en instalaciones feria de la Sociedad Rural de Tres Arroyos (Av. Libertad y Av. Ponce).

En conferencia de prensa, el Ing. Agustín Lizzi, representante de Álzaga Unzué y Cía., anunció que saldrán a la venta unos 1600 vacunos entre Gordo, Invernada y Cría.

“Los valores en dólares, en todas las categorías, están muy bien, el tema es que después el margen no es lo que uno espera, según me transmiten los productores”, sostuvo.

Por otra parte, dijo que “Tres Arroyos climáticamente está bien, si bien los perfiles del suelo no están cargados como debieran, pero tenemos lluvias con cierta periodicidad”.

Volver