“Consultorio amigable” para facilitar el acceso a la salud del colectivo LGTBQI+

6 noviembre, 2020 Leido: 14

Anabella Martín y Carolina Pigueiras están a cargo del “Consultorio Amigable” en nuestra ciudad y comentaron esta mañana a LU24 de qué se trata el mismo.

Según dijeron, es un espacio que surge a partir de un programa provincial, siendo una estrategia para facilitar el acceso al sistema a la salud de todo el colectivo LGTBQI+. Funciona en el Centro de Salud de nuestra ciudad, en el Área de Residencias, y todas las personas que necesiten esta accesibilidad para la hormonización pueden llegar a través de los CAPS o directamente al hospital.

A partir de la Ley de Identidad de Género todos los procesos de modificación corporal son gratuitos y tienen que estar garantizados tanto por el Estado, las prepagas y obras sociales, y el acompañamiento que realizan desde el “Consultorio amigable” es tanto para las personas que no cuentan con prepaga u obra social, como también para aquellas que si tienen la posibilidad.

El acompañamiento que se realiza no es solamente en el proceso de hormonización sino que también se facilita el acceso a los sistemas de salud, ya que es una transición que no implica solamente la ingesta de hormonas, sino también cambios de hábitos y de prácticas que llevan a las personas a sentirse más cómodas con su cuerpo, se lleve a cabo la hormonización o no.

El contacto con el Consultorio Amigable puede ser por Instagram en @espaciodesaludsexualintegral, Facebook en “Residentes Tres Arroyos” o por e-mail [email protected]

