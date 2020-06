ConSumo Cuidado: Prevención de Adicciones difunde videos y despliega capacitaciones

24 junio, 2020 Leido: 17

El equipo de Prevención de Adicciones de Tres Arroyos despliega por estos días, en la Semana del ConSumo Cuidado, una serie de acciones destinadas a prevenir el consumo problemático de sustancias legales e ilegales, cigarrillo, juego y tecnología en todas las edades. Para eso, desde sus redes sociales han difundido videos con referentes institucionales del distrito, como el Patronato de Liberados (Mercedes Bravo) o la Residencia de Trabajo Social del Hospital Pirovano (Noemí Benítez), mientras continúan trabajando en capacitaciones con instituciones educativas.

“Trabajamos con un enfoque en la reducción de daños; esto significa que no negamos que hay consumos problemáticos en la población en general, por eso los visibilizamos y planteamos de qué manera comenzamos a trabajar en reducir el daño que esos consumos provocan. Visibilizar y poner en palabras el tema es una manera de cuidarnos y cuidar al otro”, puntualizó Celina MacKenna, a cargo del equipo.

“La idea de hacer spots con referentes de distintas instituciones tiene que ver justamente con que todos, desde nuestro ámbito de trabajo, podemos generar estrategias de cuidado. Tanto con el Patronato de Liberados, que tiene una población muy grande con muchos casos de consumo problemático y vinculado además al delito; como con la Residencia, los equipos de salud y los docentes como agentes multiplicadores, estamos trabajando siempre porque entendemos que es en red la manera en que se pueden problematizar y abordar todos los consumos”, reflexionó la trabajadora social.

También alertó en torno a la necesidad de seguir trabajando, y de hecho desarrollaron en este período varias capacitaciones con docentes y preceptores, en este tiempo particular en que los chicos no están en contacto con sus pares ni van al lugar de encuentro significativo que es la escuela. “En este contexto de aislamiento pueden darse situaciones de incremento de los consumos problemáticos, por eso empezamos a pensar qué podíamos hacer con los docentes y, repensándolo con una nueva idea, estamos desarrollando nuevamente un producto, ya no un video como el año pasado sino otra propuesta, sobre Consumo Problemático en el que todos intervengan pensando acciones para prevenirlo”, indicó.

Volver