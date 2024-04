Contigiani, nuevo presidente el Foro de Seguridad: “Asumo el rol de contener, escuchar y proponer”

12 abril, 2024

En el cónclave llevado a cabo este jueves en el CRESTA, Juan Carlos Contigiani fue electo como nuevo presidente del Foro de Seguridad. En diálogo con LU 24, comentó acerca de este rol que tendrá a partir de ahora.

“Queremos internalizarnos de los problemas que están sucediendo en cada lugar, qué se puede llegar a hacer con la seguridad para mejorarlo y también hacer de contención. También buscamos tener en cuenta lo que no se esté haciendo para poder llevarlo adelante en materia de seguridad”, explicó.

Y agregó: “Yo decidí involucrarme, y asumo una cuestión de contener, escuchar y proponer. Me encontré sorprendido ante la propuesta de Petersen, pero siempre me gustaron los desafíos y ahí estaremos. En el club de servicio, uno devuelve lo que la sociedad que da y esto va por ese lado”.

Además, y según explicó Contigiani, respecto al funcionamiento del Foro: “Se arregló hacer una reunión dentro de 15 días en el CRESTA y el Secretario de Seguridad nos ofreció también llevarlo a cabo dentro del Municipio. La idea es hacerlo en este lapso de tiempo. Próximamente amaremos algún contacto seguramente para que cualquier vecino se puede comunicar”

Finalmente, sobre sus preocupaciones en este sentido, concluyó: “Soy porteño y me vine a vivir a Tres Arroyos por cuestiones de seguridad. En lo personal me preocupa el tema del bien privado. También soy docente en la Escuela Agropecuaria, creo que los accidentes de vialidad y los excesos en la conducción también son un tema muy importante en la ciudad.”

