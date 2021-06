Continúa a buen ritmo la vacunación en el Polideportivo Municipal

26 junio, 2021 Leido: 153

En el Polideportivo Municipal, donde está apostado el vacunatorio contra el COVID 19, se comienza a ver el movimiento de gente en la mañana del sábado.

Empezaron a asistir todos aquellos ciudadanos que tienen un turno asignado por el plan VacunatePBA, como así también, todas las personas mayores de 50 años que no se les ha asignado turno y las mujeres embarazadas.



No hay fila de personas esperando, por el momento se está organizando con mucha prolijidad evitando el colapso y, principalmente los aglomeramientos innecesarios.

Asimismo, desde el vacunatorio, informaron, luego de trascendidos de las últimas horas, que las mujeres que están amamantando no serán vacunadas, únicamente embarazadas que presenten el certificado de embarazo.

