Continúa abierta la inscripción a Crochet en la Biblioteca Cacuri

24 febrero, 2026 0

La Biblioteca Pública “Vicente P. Cacuri” informó que continúa abierta la inscripción para el taller de crochet a cargo de María Serra.

La propuesta dará inicio el 9 de marzo de 17:30 a 19:30, con una duración de 2 meses, siendo el primer proyecto la creación de un mandala móvil.

La actividad es arancelada e incluye todos los materiales, con descuentos para afiliados al Sindicato Empleados de Comercio y socios de la Biblioteca Cacuri.

Para más información, los interesados podrán comunicarse a través del whatsapp 2983 553822.

