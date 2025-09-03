Continúa abierta la inscripción para guardavidas

3 septiembre, 2025

Desde la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Tres Arroyos se informa que, continúa abierta la inscripción para guardavidas que deseen prestar servicios durante la temporada estival 2025-2026 en las cuatro playas del distrito: Claromecó, Dunamar, Reta y Balneario Orense.

Los requisitos principales son:

Ser mayor de 18 años.

Poseer título y libreta habilitante de guardavidas.

No contar con antecedentes penales.

Cumplir con la documentación exigida en la convocatoria.

La inscripción se realiza a través de la página web oficial de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Por consultas, los interesados pueden comunicarse de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 horas al teléfono (02983) 422131, o vía correo electrónico a [email protected].

