Continúa abierta la inscripción para guardavidas
Desde la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Tres Arroyos se informa que, continúa abierta la inscripción para guardavidas que deseen prestar servicios durante la temporada estival 2025-2026 en las cuatro playas del distrito: Claromecó, Dunamar, Reta y Balneario Orense.
Los requisitos principales son:
Ser mayor de 18 años.
Poseer título y libreta habilitante de guardavidas.
No contar con antecedentes penales.
Cumplir con la documentación exigida en la convocatoria.
La inscripción se realiza a través de la página web oficial de la Municipalidad de Tres Arroyos.
Por consultas, los interesados pueden comunicarse de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 horas al teléfono (02983) 422131, o vía correo electrónico a [email protected].