Continúa el alerta por elevadas temperaturas en el distrito y la zona

4 enero, 2023

La Dirección de Defensa Civil dependiente de la Secretaría de Seguridad Municipal dio a conocer un nuevo alerta por elevadas temperaturas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional.

El mismo indica que desde hoy las máximas irán en aumento, pudiendo superar los 35° C a partir del jueves, con los valores más altos entre el sábado y el lunes.

Para los próximos días, se espera viento del sector norte, con algunas ráfagas que pueden llegar a los 55 km/h, especialmente en el fin de semana, Las temperaturas máximas serán elevadas.

El índice de peligrosidad de incendio será muy alto desde el jueves en consonancia con lo mencionado.

Los días de mayor riesgo se darán desde el viernes en adelante.

El reporte del SMN incluye a Tres Arroyos, Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Monte Hermoso y Bahía Blanca.

Se recomienda a la población ser extremadamente cuidadosos evitando la limpieza de terrenos a través de la quema, no hacer fogatas o asados en lugares no aptos o habilitados, evitar arrojar colillas o fósforos encendidos en rutas y/o campos y no abandonar botellas u otros vidrios en zonas rurales, ya que con la presencia del sol pueden funcionar como lupa e iniciar el fuego.

